Plaza Peñaloza será un lienzo abierto para la comunidad

...

Artistas locales invitan a nogalenses a participar en una jornada de pintura gratuita que busca fomentar la creatividad y el autoconocimiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/04/2026 05:49 PM.
En Nogales y editada el 10/04/2026 05:53 PM.