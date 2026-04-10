Plaza Peñaloza será un lienzo abierto para la comunidad

La plaza Félix B. Peñaloza en Nogales, Sonora, se transformará en un lienzo gigante este sábado 18 de abril, para que ciudadanos de todas las edades experimenten el arte como una herramienta de expresión y autoconocimiento, todo esto con la premisa de que la creatividad no tiene límites y no admite prejuicios, esto con la ayuda de artistas locales, quienes buscan que la comunidad fronteriza descubra talentos ocultos a través de la pintura y el dibujo.
En conferencia de prensa el director del Imfoculta Nadir Altair Del Cid, anunció junto a los artistas Iván Herrera, José Luis García, Carlos Cabrera Cox y Enrique Gómez Espinoza, una jornada que invitará a los nogalenses a pintar sin pretensiones en una obra de arte comunitaria que cubrirá esta icónica zona de la ciudad, sobre la acera de la histórica calle Elías a partir de las 10:00 horas, de manera abierta y gratuita, sin importan si jamás han tomado un pincel.
Tenemos que hacer conciencia de que el arte nos sirve para moldear una mejor sociedad y pues agradezco a los maestros que nos acompañan, a Luis Enrique Gómez, a Carlos Cabrera Cox, a Iván Herrera, a José Luis García “Kiko” y a todos los demás que no están aquí presentes y en otras actividades y también se sumarán, mencionó el director.
Esta invitación también incluye a los nogalenses que quieran llevar su material de trabajo y expresarse de manera artística en diferentes disciplinas, aunque la pieza principal será a cargo de la pintura, sin límites de edad o instrucción en el caminar del dibujo, con el principal interés de que se puedan reencontrar con un lado que tal vez no sabían que disfrutaban o no conocían.
Es importante señalar que otro de los objetivos de esta actividad es muy importante, sumamente importante, porque les permite a las personas un proceso de autoconocimiento, es decir, tener contacto con el potencial creativo que tenemos todos los seres humanos, indicó el maestro Cabrera.