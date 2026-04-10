Podrán recuperar autos del corralón si acreditan propiedad y no reinciden

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Autoridades municipales informaron que los propietarios deberán cubrir multas y gastos, además de comprometerse a no abandonar nuevamente sus vehículos en la vía pública

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/04/2026 05:23 PM.
En Nogales y editada el 10/04/2026 05:34 PM.