Podrán recuperar autos del corralón si acreditan propiedad y no reinciden

Vehículos remolcados al Corralón Municipal pueden ser recuperados por sus propietarios siempre y cuando no reincidan en dejarlos en el mismo lugar y presenten en Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Nogales los documentos oficiales que acrediten su legal procedencia.
El Comandante y Jefe de Tránsito Eliceo Estrada Muñiz, informó que este programa de retiro de autos abandonados en la vía pública está vigente desde el 2021 por iniciativa del Alcalde Juan Francisco Gim y ha dado excelentes resultados logrando su fin que es el de trabajar para limpiar las calles de la ciudad.
Estrada Muñiz explicó que estos autos pueden ser recuperados siempre y cuando el propietario no regresa la unidad al mismo lugar.
Si el dueño lo quiere recuperar y llevarlo a otro lugar no al mismo, tienen que pasar a Oficialía Mayor, llevar la documentación de ese vehículo, y solicitar su liberación siempre y cuando cubran los gastos en que incurrieron, que son la infracción de tránsito, la grúa, y el costo del Corralón Municipal por día, explicó Estrada Muñiz.
Para que el ciudadano realice el reporte de la presencia de este tipo de vehículos que pudieran estar entorpeciendo las calles de su colonia el servidor público explicó los procedimientos y el tipo de vehículos que pueden ser retirados.