Vinculan a proceso a sujeto por abuso contra menor en Nogales

Una persona que abusó de una menor de edad fue detenido y vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en hechos suscitados en dos sectores de esta frontera de Nogales.
La información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señala que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Kevin Rafael “N”, de 26 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y violación equiparada agravada en grado de tentativa, en concurso real de delitos, cometidos en perjuicio de una menor de edad, de identidad reservada.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 28 de septiembre de 2025, durante el transcurso de la noche, en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Anza, en Nogales, donde el imputado se aprovechó de la confianza depositada en él.
Se estableció además que entre los meses de julio y agosto de 2025, en un inmueble ubicado en la colonia Las Haciendas, el señalado intentó cometer el mismo ilícito; sin embargo, no logró consumarlo por causas ajenas a su voluntad, debido a la intervención de un familiar, quien al percatarse de la situación resguardó a la menor.
Tras la exposición de los datos de prueba por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado, imponer las medidas cautelares correspondientes y fijar el plazo para el cierre de la investigación complementaria.