Vinculan a proceso a sujeto por abuso contra menor en Nogales

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La FGJES imputó a Kevin Rafael “N” por violación equiparada agravada y tentativa, en hechos ocurridos en las colonias Lomas de Anza y Las Haciendas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/04/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 10/04/2026 04:29 PM.