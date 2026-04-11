Amplían sistema de cámaras en Garita Mariposa para consulta ciudadana

Con la instalación de cuatro cámaras adicionales de consulta pública en tiempo real en la zona de la Garita Mariposa, el Ayuntamiento de Nogales fortaleció el sistema de visualización ciudadana para que las y los nogalenses cuenten con información útil sobre el flujo vehicular hacia Nogales, Arizona, y puedan planificar mejor sus traslados fronterizos.
Esta acción, impulsada por el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales, busca facilitar la vida diaria de la población mediante herramientas tecnológicas al servicio del bienestar, la movilidad y la economía familiar.
El director de Innovación y Proyectos Especiales, Roberto Hurtado Parra, destacó que esta ampliación responde a una visión de gobierno en la que los recursos públicos deben traducirse en beneficios prácticos para la ciudadanía.
Lo que estamos haciendo en la Garita Mariposa es poner la tecnología al servicio de la gente. No se trata de vigilancia, sino de brindar información útil y veraz para que las personas puedan tomar mejores decisiones antes de cruzar, expresó.
Sabemos que en Nogales muchas familias dependen de un cruce ágil, ya sea por trabajo, por actividades cotidianas o por convivencia. Por eso estamos ampliando estas herramientas, para que nuestras y nuestros paisanos eviten largas esperas y organicen mejor sus tiempos, señaló Hurtado Parra.
Cuando la tecnología se aplica con sentido social, se convierte en una aliada del bienestar y también de la economía familiar. Ese es el objetivo: que este tipo de herramientas realmente le sirvan a la gente, afirmó.
Para consultar el flujo vehicular en tiempo real, la ciudadanía puede ingresar al portal oficial: https://heroicanogales.gob.mx/webcams-garitas
Asimismo, la aplicación móvil oficial se encuentra disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.com.ticson.nogalesapp
Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Nogales reafirma su compromiso de seguir impulsando soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades reales de la población y fortalezcan la calidad de vida en esta frontera.