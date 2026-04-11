Amplían sistema de cámaras en Garita Mariposa para consulta ciudadana

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El Gobierno de Nogales instaló cuatro nuevos dispositivos para monitorear en tiempo real el flujo vehicular hacia Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 11/04/2026 11:07 AM.