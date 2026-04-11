Apoya Gobierno de Nogales reencuentro de menor migrante con su familia

De nueva cuenta, el Ayuntamiento de Nogales, sensible y humanista, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, brindó apoyo económico a un adolescente y a su padre para que pudieran reencontrarse con su familia en una comunidad alejada de la sierra alta del estado de Nayarit.
El adolescente, de 17 años de edad y originario de la sierra alta de El Nayar, en esa entidad, migró hace más de un mes a Caborca, Sonora, para trabajar en el campo.
Posteriormente, un amigo con el que llegó a esa ciudad lo invitó a intentar cruzar de manera indocumentada hacia Estados Unidos, bajo la promesa de que en ese país habría más trabajo y mejor remuneración.
Desafortunadamente, la travesía se convirtió en una verdadera odisea, hasta que en una zona alejada del desierto de Arizona ambos fueron descubiertos por agentes migratorios, quienes los trasladaron a un centro de internamiento temporal en Tucson, en espera de acogerse al programa de deportación voluntaria.
El menor, identificado como Óscar, fue deportado por Nogales y autoridades del Instituto Nacional de Migración lo trasladaron al albergue para menores repatriados del DIF Estatal, donde permaneció bajo custodia. Fue entonces cuando un amigo suyo, de nombre José Antonio Moreno Gutiérrez, tuvo conocimiento del caso y acudió a la Secretaría del Ayuntamiento, donde fue atendido por el titular de la dependencia, Hipólito Sedano Ruiz.
De manera inmediata, el secretario inició las gestiones ante el DIF Estatal y el DIF Municipal para brindar todo el apoyo necesario, localizar a los padres del menor y ofrecerles ayuda económica a fin de que el joven pudiera regresar a su lugar de origen.
Luego de numerosas llamadas telefónicas realizadas a una comunidad de difícil acceso, finalmente hace unos días se logró localizar a Gilberto Rodríguez Gómez, padre del menor, quien, pese a sus limitaciones económicas, llegó a Nogales para reencontrarse con su hijo después de 45 días de ausencia.
Nuestro gobierno municipal humanista, a cargo del ingeniero Juan Francisco Gim Nogales, se honra en respaldar este tipo de acciones que permiten encaminar a las personas que, por alguna razón, se encuentran lejos de sus familias, para que puedan reencontrarse nuevamente. Este caso del joven Óscar es un claro ejemplo del trabajo solidario que se realiza, afirmó Sedano Ruiz.
Tanto el adolescente como su padre, así como el amigo de ambos que reside en Nogales, agradecieron el gesto solidario del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y del secretario del Ayuntamiento por el respaldo brindado para su traslado al poblado donde radica su familia.
Finalmente, Hipólito Sedano Ruiz reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad de seguir realizando acciones en beneficio de las personas que enfrentan condiciones difíciles, como ocurrió en este caso.