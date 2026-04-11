Apoya Gobierno de Nogales reencuentro de menor migrante con su familia

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Autoridades municipales brindaron respaldo económico para que un adolescente repatriado y su padre regresaran a su comunidad en Nayarit

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 10:54 AM.
En Nogales y editada el 11/04/2026 11:00 AM.