Benjamín Hill inaugurará primer Museo del Ferrocarril en el noroeste

El noroeste de México está a punto de rescatar su memoria rielera con la inauguración del Museo de Ferrocarril en Benjamín Hill el próximo 14 de mayo, de acuerdo con Elías Canevett, cronista e historiador de este estilo de vida, quien destacó que este recinto será el primero de su tipo en la región, sumándose a los pocos museos ferroviarios existentes en el país, los cuales se encuentran en Puebla, Mérida y Torreón.
Manifestó que, gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Nogales, una delegación de exferrocarrileros viajará de esta frontera al evento histórico, ya que esta apertura busca devolver la identidad a Benjamín Hill, un pueblo que tiene orígenes que se remontan a una pequeña estación, donde los ganaderos de la región subían al tren a su ganado, mucho antes de su municipalización en 1942.
Yo siempre lo he considerado Benjamín Gil como un pueblo rielero. Le va a dar más identidad de lo que fueron sus orígenes, principalmente lo que fue Benjamín Hill, cómo comenzó, porque en sus orígenes Benjamín Hill no se llamaba Benjamín Hill. En los itinerarios del Ferrocarril Subpacífico de México y Ferrocarril de Sonora, el nombre de Benjamín Hill era Puerto. ¿Puerto por qué? Porque no había estación ahí, era Estación Llano y Querobabi, entonces ahí era una estacioncita de pasadita, comentó el cronista.
Con este marco, Nogales también prepara su propia conmemoración 144 aniversario de la instalación del primer clavo de vía en la frontera, con la planeación de un espacio cultural ferroviario que incluirá exhibiciones de trenes a escala y crónicas locales, evento que se proyecta entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de este 2026.
Ya estamos organizando con el ayuntamiento un espacio cultural ferrocarrilero. Si llegamos a concretar de que se haga, vamos a traer unos ferroaficionados que tienen trenes a escala, quiero exponer los cuatro días ahí, precisamente para que vayan niños, esto sería entre el 25 de octubre, que se cumplen en este año, 144 años, o el día 7 de noviembre, entre esas dos fechas, y haríamos algo alusivo a lo que son los 144 años del primer clavo de vía, indicó.