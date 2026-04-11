DIF Nogales refuerza acompañamiento integral para adopciones en el Día Nacional de la Adopción

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La institución brinda acompañamiento integral a familias interesadas, priorizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 10:50 AM.
En Nogales y editada el 11/04/2026 10:54 AM.