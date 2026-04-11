DIF Nogales refuerza acompañamiento integral para adopciones en el Día Nacional de la Adopción

En el marco del Día Nacional de la Adopción, que se conmemora este 9 de abril en México, el Sistema Municipal DIF Nogales reafirmó su compromiso de brindar orientación, acompañamiento y atención profesional a las parejas y familias interesadas en ofrecer un hogar a una niña, niño o adolescente. La fecha busca sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre el derecho de las infancias y adolescencias a vivir en familia.
A través de la Agencia Municipal de Adopciones, el DIF Nogales ofrece asesoría y acompañamiento durante el proceso de integración del expediente como solicitantes de adopción, con atención especializada en las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social.
La procuradora municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del Sistema Municipal DIF Nogales, Ana María Mesina Aguirre, informó que esta agencia tiene como finalidad ofrecer atención directa a las familias nogalenses interesadas en iniciar este procedimiento.
En DIF Nogales contamos con la Agencia Municipal de Adopciones, cuya principal finalidad es brindar servicio a las parejas y familias nogalenses que estén interesadas en adoptar, expresó.
En esta agencia municipal contamos con los servicios del jurídico, psicólogo y trabajadores sociales, quienes están autorizados y certificados para poder proporcionar este servicio, señaló.
Nuestra función es darles la asesoría y el acompañamiento para la integración de su expediente como solicitantes de adopción, reuniendo todos los requisitos que nos marca la ley y el reglamento estatal, precisó.
Es el Consejo Estatal de Adopciones quien finalmente determina y, en caso de ser favorable, otorga el certificado de idoneidad para adoptar, explicó.
En cuanto al servicio inicial de orientación, la funcionaria aclaró que para recibir información, asesoría y el listado de requisitos no se solicita ningún requisito previo por parte de la institución, sino únicamente agendar una cita con el área jurídica encargada del tema.
Para brindarles el servicio, la asesoría y el listado de requisitos, no pedimos ningún requisito previo; únicamente es necesario solicitar una cita con el jurídico encargado del tema de adopciones, comentó.
Finalmente, informó que la atención en la Agencia Municipal de Adopciones se brinda de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.