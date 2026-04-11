Impulsa Tesorería programa solidario con descuentos en predial

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Con la donación de juguetes, contribuyentes podrán obtener hasta 50% de descuento y apoyar a niñas y niños en su día

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 11:12 AM.
En Nogales y editada el 11/04/2026 11:16 AM.