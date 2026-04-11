Impulsa Tesorería programa solidario con descuentos en predial

Del 8 al 22 de abril, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nogales, mantendrá vigente el programa “Ponle Corazón al Pago de tu Predial”, cuyo objetivo es recaudar juguetes para que, por medio del DIF, sean entregados a niñas y niños con motivo de su día.
La titular de la dependencia, Julia Patricia Huerta Rivera, informó que el contribuyente que done dos juguetes nuevos y en buen estado tendrá derecho a obtener un descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial y del 100 por ciento en recargos.
Esta es la segunda edición de este exitoso programa y, en esta ocasión, estará activo en todos los módulos de recaudación, de lunes a viernes. El horario será de 08:00 a 18:00 horas en Tesorería y los sábados de 09:00 a 13:00 horas; en tanto, en los demás módulos de servicio será de 08:00 a 15:00 horas, explicó.
Les estamos pidiendo a los contribuyentes que lleven únicamente juguetes que no sean de tipo bélico, es decir, pistolas, rifles, entre otros, porque la intención es brindar felicidad a las niñas y los niños en su día, precisó.
Aclaró que este programa de descuentos aplica únicamente para el pago del predial y no para otras contribuciones.
Finalmente, invitó a las y los nogalenses a aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente con el pago de su predial y, al mismo tiempo, contribuir a llevar alegría a la niñez.