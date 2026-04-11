Lista función “México vs. Colombia” con pesaje oficial y acceso gratuito

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Aarón Alameda y Yehison Cuello cumplieron con la báscula y se reportan listos para encabezar la cartelera internacional en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 10:23 AM.
En Nogales y editada el 11/04/2026 10:28 AM.