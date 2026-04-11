Lista función “México vs. Colombia” con pesaje oficial y acceso gratuito

Con acceso general gratuito para las familias y una cartelera encabezada por talento local e internacional, el Ayuntamiento de Nogales dejó todo listo para la función de box profesional “México vs. Colombia”, luego de que las y los protagonistas cumplieron este viernes con la ceremonia oficial de pesaje en el Teatro “Rosalba Romero”.
El combate estelar será protagonizado por el nogalense Aarón Alameda, quien subirá al ring en la división Supergallo, pactada a 10 rounds, tras registrar un peso de 55.5 kilogramos. Su rival será el colombiano Yehison “Tanquecito” Cuello, quien detuvo la báscula en 55 kilogramos, por lo que ambos fueron declarados en condiciones óptimas para la pelea de este sábado 11 de abril en el Gimnasio Municipal “Carlos Hernández Carrera”, ubicado en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses.
Con un récord de 30 victorias, 17 de ellas por la vía del nocaut, Aarón Alameda se declaró motivado por volver a pelear ante su gente y representar a Nogales en una función de alto nivel.
Me siento muy contento de regresar aquí a Nogales y feliz de volver a casa. Este combate se lo dedico a toda mi gente y especialmente a mi abuelita, que está venciendo en su salud, expresó Alameda al concluir el pesaje.
Otra de las participaciones que ha despertado gran expectativa entre la afición será la de la joven Perla Páez, originaria de la colonia Colinas del Sol, quien hará su debut oficial en el boxeo profesional luego de cumplir con el pesaje reglamentario de 55 kilogramos para su combate a cuatro episodios ante Alejandra Marrufo.
La función representa una oportunidad para que las familias nogalenses disfruten de un espectáculo deportivo de primer nivel, con acceso gratuito en el área general, además de una zona reservada con costo para quienes deseen mayor cercanía al cuadrilátero.
El llamado es para que la ciudadanía asista, respalde a nuestros talentos y viva una noche de boxeo que proyecta a Nogales como sede de grandes eventos deportivos, destacaron autoridades municipales durante la invitación al público.