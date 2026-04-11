Luto en Policía de Nogales por fallecimiento de oficial

La Comisaría General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales, Sonora se encuentra de luto, con profundo pesar, la comunidad y sus compañeros de armas despiden a Irene Elizabeth Martínez Parra, una oficial cuya vida fue testimonio de entrega, servicio y un amor inquebrantable por el uniforme que portó con orgullo hasta su último aliento.
La historia de Irene con la corporación no fue una coincidencia, sino un destino que ella misma trazó desde su juventud, quienes la conocieron desde sus inicios recuerdan con emoción cómo nació ese vínculo siendo apenas una estudiante de preparatoria, ingresó a la institución para realizar su servicio social.
Fue en esos pasillos, al observar el compromiso de servir a los demás, donde Irene, conocida por sus amigos como “La Chapis”, encontró su verdadera pasión y desde aquel entonces, con la determinación que siempre la caracterizó, sentenció una promesa que cumpliría con creces: “Yo seré policía”. Lo que comenzó como un requisito escolar se transformó en el motor de su vida, convirtiéndose en una oficial ejemplar, respetada por sus colegas y querida por la ciudadanía.
Lamentablemente, la luz de Irene se extinguió este fin de semana a raíz de un trágico accidente domiciliario, tras sufrir una caída en las escalinatas de su hogar, y pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia y de sus propios compañeros que acudieron al llamado, la oficial de 39 años perdió la vida y dejar un vacío imposible de llenar en las filas de la corporación y en el corazón de Nogales.
Con la premisa de solidaridad y consuelo para su familia, más allá de su placa y su uniforme, Irene era el pilar de un hogar. Hoy, el pensamiento y las oraciones de toda una ciudad se vuelcan hacia sus tres hijos y su familia cercana. A ellos, les queda el legado de una madre valiente que les enseñó que los sueños se persiguen con trabajo y que no hay mayor honor que el servicio al prójimo.
La Comisaría de Policía y Tránsito Municipal, encabezada por el maestro Luis Arturo Corrales Ley, ha expresado sus más sentidas condolencias, deseando a sus seres queridos una pronta resignación ante esta pérdida irreparable.
Descanse en paz, Oficial Irene Elizabeth Martínez Parra, su guardia ha terminado, pero su ejemplo permanecerá vigente en cada rincón de esta ciudad que juró proteger.