Luto en Policía de Nogales por fallecimiento de oficial

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Irene Elizabeth Martínez Parra perdió la vida tras un accidente doméstico; autoridades y compañeros destacan su vocación de servicio

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/04/2026 11:23 AM.
En Nogales y editada el 11/04/2026 11:29 AM.