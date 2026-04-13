Alcalde de Nogales será intervenido quirúrgicamente y se ausentará una semana

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que será sometido a una intervención quirúrgica el próximo 15 de abril, por lo que permanecerá ausente físicamente durante al menos una semana, como parte del seguimiento clínico a su estado de salud.
Durante la conferencia de prensa de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, el mandatario municipal aseguró que se encuentra bien de salud; sin embargo, explicó que la operación es necesaria y ha sido recomendada por especialistas. Indicó, además, que se trata de un procedimiento sin riesgos posteriores de consideración.
Estoy bien, me siento bien de salud, afortunadamente. Sin embargo, el seguimiento a mi estado implica una cirugía que me realizarán esta semana en Hermosillo y, de acuerdo con las recomendaciones médicas, deberé ausentarme físicamente por lo menos una semana. Aun así, continuaré cumpliendo con mi responsabilidad mediante el uso de la tecnología y con el apoyo de mi equipo, expresó.
Agradezco mucho el interés de la gente por mi situación de salud, así como a mi familia, que de manera incondicional me acompaña en este proceso necesario para estar mejor y regresar con mayor entrega a mi responsabilidad y compromiso con las y los ciudadanos, concluyó.