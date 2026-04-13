Alcalde de Nogales será intervenido quirúrgicamente y se ausentará una semana

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Juan Gim Nogales informó que la cirugía está programada para el 15 de abril y que continuará atendiendo sus funciones a distancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/04/2026 03:15 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 03:18 PM.