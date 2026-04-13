Alertan por descenso de temperatura y vientos por frente frío 44

...

Autoridades exhortan a la población a prevenir enfermedades respiratorias ante lluvias, rachas de viento y bajas temperaturas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/04/2026 03:07 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 03:09 PM.