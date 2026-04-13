Alertan por descenso de temperatura y vientos por frente frío 44

Ante el ingreso del frente frío número 44, acompañado de una vaguada y la corriente en chorro en la región fronteriza con Estados Unidos, el Ayuntamiento de Nogales exhortó a la población a extremar precauciones para prevenir enfermedades respiratorias.
Estas condiciones climatológicas traerán consigo un ligero descenso en la temperatura, así como probabilidad de precipitaciones de hasta un 40 por ciento durante el resto del día, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.
La dependencia alertó a la comunidad para mantenerse atenta a la información emitida a través de los canales oficiales y medios digitales, ya que además del frío y las posibles lluvias, también se pronostican vientos moderados con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, para mañana se esperan temperaturas mínimas de 4 grados Celsius, por lo que la Unidad Municipal de Protección Civil pidió a los nogalenses abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día.
De igual forma, exhortó a la ciudadanía a proteger a niñas y niños en su trayecto a la escuela, así como a las personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, por ser los sectores más vulnerables ante estas condiciones extremas de temperatura.
También recomendó a la población mantenerse bien hidratada, alimentarse de manera adecuada e incluir frutas y verduras ricas en vitamina C, a fin de fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades respiratorias.Además, pidió evitar el uso de mecheros, braceros y anafres para generar calor dentro de los hogares, ya que estos artefactos pueden provocar accidentes.
La Coordinación Municipal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a acudir al médico en caso de presentar dolor de cabeza, dolor en el pecho, mucosidad excesiva, fiebre, dificultad para respirar u otros síntomas relacionados con padecimientos respiratorios.