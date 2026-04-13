Anuncian Fiestas de las Flores 2026 en Nogales con amplia cartelera

Nogales se prepara para vivir una de sus tradiciones más emblemáticas con las Fiestas de las Flores 2026, bajo el lema “Tradición e Identidad en la Frontera”. El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales fue el encargado de presentar el cartel oficial que se realizará del 20 de abril al 4 de mayo, destacando que esta celebración es mucho más que un festejo, pues representa el corazón de una comunidad que ha mantenido este festejo desde mediados del siglo pasado.
En la conferencia de prensa se contó con la presencia y participación del director del IMFOCULTA, Nadir Altair Del Cid, así como la regidora y presidenta de la comisión de Educación y Cultura, Marisela Romero Nebuay; el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz y la directora del DIF Municipal, Paulina Delgado.
Uno de los momentos más esperados de la cartelera artística será la presentación estelar de la Ronda Machetera, que llegará a la histórica calle Elías el sábado 25 de abril a las 23:00 horas, un grupo que fusiona la cumbia con el estilo urbano, lo que significa un esfuerzo por parte del ayuntamiento por traer espectáculos de talla internacional que atraigan a todas las generaciones, consolidando el escenario principal como el punto de reunión de las familias en los festejos.
Una tradición y murales, recordando que son las raíces, son la identidad y la esencia de nuestro pueblo. Por eso es importante informarles, con todos los detalles que estaremos llevando a cabo, desde el arte, la cultura, el deporte, todos los encuentros musicales que se estarán llevando a cabo durante toda esta celebración del marco del día de las Fiestas de las Flores, mencionó el alcalde.
Además de la música y el baile, el programa incluye una importante oferta académica y plástica, con exposiciones como “SilencioS” de Emir Guerrero y talleres de cianotipia y animación experimental, con uno de los ejes centrales que será la inclusión, en donde se elegirá a la reina de la discapacidad y de la edad de oro, buscando que todos los sectores de la población se vean representados en esta festividad.
Desde 1941, Adrián inicia estas Fiestas de las Flores con una tradición, con un espíritu familiar y con un espíritu también que caracteriza a Nogales, y como decía al principio, que nos da identidad y es la esencia de nuestro pueblo, indicó.