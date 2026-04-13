Atropellan a agente de tránsito y responsable logra huir tras persecución

Un delincuente logró huir de las autoridades luego de atropellar a un motociclista de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y darse a la fuga protagonizando una persecución por varias colonias de la ciudad la cual culminó en el sector Pueblitos en Nogales, Sonora, donde dejó el vehículo abandonado.
De acuerdo con el informe oficial el agente de tránsito Rodolfo A. de 51 años fue trasladado para su atención médica al hospital del Socorro donde quedo internado.
Este hecho se documentó a las 20:07 horas del domingo 12 de abril cuando se informó a elementos de la Policía Municipal para que se trasladaran a la calle 5 de febrero y Maclovio Herrera, donde reportaban un accidente de tránsito donde el responsable huyó del lugar, siendo el conductor de un Honda Accord modelo 2018 de color negro.
Al arribar al lugar los agentes observaron que el afectado fue un elemento de tránsito que a simple vista se encontraba lesionado, se informó que cuando el elemento se encontraba haciendo alto a bordo de su motocicleta oficial cuando fue impactado por alcance.
En atención al llamado elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron haber ubicado el vehículo responsable sobre el periférico Luis Donaldo Colosio ha marcado exceso de velocidad, comenzando la persecución por distintas calles de la ciudad.
A la persecución se unieron distintas corporaciones, deteniendo su marcha sobre la calle Tapalpa del fraccionamiento Pueblitos, donde continuó huyendo a fuerza de carrera, perdiéndose de vista logrando huir.
Por lo que procedieron al aseguramiento del vehículo el cual al ser revisado resultó con reporte de robo en el estado de Arizona.
Mientras el elemento lesionado fue trasladado a recibir atención médica, siendo valorado con lesión en dedo índice, herida superficial en nudillo de falange media de la mano izquierda, herida en región de cuádriceps de pierna derecha con exposición de tejido graso y músculo, lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
Dichas autoridades hicieron del conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana quien ordenó que el vehículo recuperado fuera remolcado a los patios del corralón del C5.