Atropellan a agente de tránsito y responsable logra huir tras persecución

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El conductor abandonó el vehículo con reporte de robo en Pueblitos; el oficial lesionado fue hospitalizado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/04/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 03:58 PM.