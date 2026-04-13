Cabildo de Nogales aprueba cuenta pública y solicita revocación de regidora

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El Ayuntamiento avaló enviar al Congreso la cuenta 2025 y promovió un proceso legal por inasistencias e impedimento jurídico

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/04/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 05:13 PM.