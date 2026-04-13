Cabildo de Nogales aprueba cuenta pública y solicita revocación de regidora

Este lunes, en la sala de juntas del edificio municipal, se llevó a cabo una reunión extraordinaria de cabildo, encabezada por el Alcalde Juan Francisco Gim Nogales, junto a la sindica de la comuna Edna Elinora Soto y el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, en donde se aprobaron temas la cuenta pública, así como la firma de un importante convenio y el inicio de un proceso legal sin precedentes contra una integrante del cuerpo colegiado.
Dentro de los temas financieros la Tesorera del Ayuntamiento, Julia Patricia Huerta, presentó para su aprobación la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, con algunas modificaciones compensadas en conceptos diversos, la cual fue votada para su remisión al Congreso del Estado de Sonora para su revisión, fiscalización y validación final.
De la misma forma el cuerpo colegiado dio luz verde a la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el que permitirá que una rama de cobranza de esta dependencia estatal, pueda conseguir los recursos de 500 cuentas y de los recuperado, tendrá que distribuirse en una relación de 70% al Ayuntamiento y 30 % a la oficina de Sonora, con una posible recuperación de alrededor de 600 millones de pesos.
En el tema jurídico, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, dio una lectura a la exposición de motivos para solicitar formalmente al Congreso del Estado la suspensión o revocación de la regidora propietaria Angelica Valdez Mendoza, misma que fundamentó en el articulo 338 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento la aprobación de remitir solicitud del Congreso del Estado de Sonora como autoridad competente para dar inicio al procedimiento que corresponda de suspensión o en su caso revocación de mandato por los hechos de carácter legal que le son atribuidos a Angélica Valdés Mendoza en su carácter de regidora propietaria del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, que pudieran encuadrar en lo previsto en el artículo 338 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, enunció el secretario.