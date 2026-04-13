Colectivos localizan restos óseos en fosas y predios de Nogales

Los restos óseos de tres personas fueron localizados por miembros del grupo Buscadoras de la Frontera Nogales en un predio despoblado ubicado al sur de Nogales, Sonora.
En otro caso la agrupación Buscando Corazones Nogales, informó sobre otro hallazgo de restos calcinados durante su jornada de búsqueda el pasado sábado.
De acuerdo con los datos compartidos por el colectivo Buscadoras de la Frontera en la jornada dominical primeramente localizaron los restos de un cuerpo enterrados en una fosa clandestina y durante los recorridos por la zona encontraron los restos de dos cuerpos más que estaban expuestos entre la maleza.
El grupo fue acompañado para su seguridad por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales de la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo de levantar los restos para iniciar con los procesos necesarios para su futura identificación.
El colectivo Buscando Corazones dio a conocer que en un terreno despoblado localizaron restos óseos que presentan exposición a fuego, sin encontrar prendas de vestir u otros indicios que permitan una identificación inmediata.
Pese a dichas condiciones en que fueron encontrados los restos, ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades, quienes iniciarán los análisis correspondientes a través de especialistas en antropología forense para intentar obtener perfil genético.
Las buscadoras recomendaron a las personas que tengan a un familiar desaparecido acudan a las instalaciones de la fiscalía para iniciar con los procesos necesarios de ley.