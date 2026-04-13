Colectivos localizan restos óseos en fosas y predios de Nogales

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Grupos de búsqueda reportaron el hallazgo de al menos tres cuerpos y restos calcinados durante jornadas recientes al sur de la ciudad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/04/2026 12:25 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 12:26 PM.