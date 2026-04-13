Detienen a conductor ebrio tras manejo errático y resistencia en Nogales

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El joven circulaba invadiendo carriles sobre el periférico Colosio y se negó a ser arrestado por la policía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/04/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 04:08 PM.