Detienen a conductor ebrio tras manejo errático y resistencia en Nogales

Un conductor ebrio fue detenido por la Policía Municipal tras conducir erráticamente por el periférico Colosio en horas de la madrugada donde se negó a ser arrestado poniendo resistencia en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:55 horas que agentes preventivos observaron sobre el periférico Luis Donaldo Colosio a la altura de la colonia Kalitea, un pick up Ford Lobo año 2003 de color blanco el cual circulaba de manera errática cambiando de carril y circulando invadiendo ambos carriles.
Por lo que procedieron a marcarle el alto, deteniendo su marcha hasta la altura de la calle Patras en la Gasolinera Chevron, donde al abordar al conductor de nombre Jesús E. "N" de 21 años de edad, percibieron un fuerte olor a alcohol.
Por lo que le solicitaron que descendiera de la unidad, contestando de manera agresiva que él podía seguir conduciendo viniera como viniera y que ninguno lo bajaría del vehículo culminando con la frase "no saben con quien se meten".
Ante la negativa los elementos solicitaron apoyo de otra unidad ya que el conductor no cooperaba y mantenía encendido su vehículo, por lo que procedieron a intentar detenerlo oponiendo férrea resistencia hasta que finalmente fue detenido.
Dicho conductor fue trasladado ante el médico de guardia quien lo dictaminó en segundo grado de ebriedad, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que esta persona fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.