Diana Chávez nadará su última competencia en honor a su legado y a Brownie

En el silencio rítmico de la alberca, donde cada brazada es una batalla contra el dolor crónico, Diana Chávez Valenzuela ha forjado una voluntad de acero. La para-atleta nogalense se prepara para uno de sus desafíos más emotivos: el Cruce Bahía Alcatraz, una competencia que este año no solo pondrá a prueba su resistencia física, sino que honrará su legado y el de su fiel compañera, Brownie.
Lo que comenzó como una terapia obligatoria para manejar el dolor provocado por un tumor en la médula espinal, se transformó en una pasión competitiva. “Empecé a nadar por fisioterapia, a veces uno se desmotiva porque es doloroso, duele”, confiesa Diana. Sin embargo, ese dolor se convirtió en el motor para costear sus estudios universitarios a través del deporte paralímpico y, posteriormente, conquistar el mar abierto.
En este cruce con causa, el reto consiste en nadar desde la Isla Alcatraz hasta la Bahía de Kino, una distancia aproximada de 1,600 metros donde factores como la marea, la temperatura y las corrientes juegan un papel crucial.
Esta edición será histórica, ya que es la primera vez que la competencia llevará el nombre de una persona con discapacidad y el de su binomio, Brownie, el primer perro de servicio certificado en el estado de Sonora.
Tener una discapacidad o una enfermedad no precisamente nos lleva a la muerte; se pueden hacer muchas cosas si ponemos amor a la vida, afirma con una sonrisa que ilumina el recinto deportivo.
Diana Chávez no solo nada contra el cronómetro; nada contra los prejuicios y a favor de la concientización sobre los perros de asistencia, desde la premisa al dejar una estela de inspiración para todo aquel que enfrenta una tormenta personal.
En 2013 recibió el Premio Nacional de la Juventud, que es la máxima distinción en la categoría de Discapacidad e Integración, donde fue reconocida por su labor en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y su ejemplo de superación a través del deporte y la academia. Con la premisa que también se galardonó como Premio Estatal de la Juventud en Sonora, consolidándose como una de las jóvenes más influyentes de su estado en temas de inclusión.
A lo largo de su trayectoria, es un referente en inclusión, ya que Diana es una voz activa en foros de políticas públicas y derechos humanos, con participación en el Premio Municipal de la Juventud 2025 en Nogales, donde asistió como invitada de honor y mentora, demuestra que sigue siendo el estándar de oro para las nuevas generaciones.
En la docencia, se ha desempeñado como maestra de asignatura en el Departamento de Ciencias Sociales de la misma Universidad de Sonora, al compartir su conocimiento y experiencia con futuros profesionales.
Diana fue la usuaria de Brownie, quien es reconocida como el primer perro de servicio certificado tanto en Nogales como en el estado de Sonora, de ahí que también es pionera por el impacto en la legislación y concientización, ya que, gracias a su visibilidad con Brownie en espacios públicos y competencias, Diana impulsó la cultura del respeto hacia los animales de asistencia, al demostrar que son herramientas esenciales para la autonomía y no solo “mascotas”, de ahí que, la competencia actual en Bahía de Kino lleve el nombre de su binomio es el cierre de un círculo de activismo que abrió puertas para muchos otros sonorenses.
Desde algunas de sus participaciones adicionales en el deporte paralímpico, ha representado a Sonora en múltiples Para-Olimpiadas y competencias nacionales de natación, con sus becas deportivas para financiar sus estudios, lo que añade una capa de mérito propio muy potente para la conciencia social.
Este trasfondo refuerza la idea de que Diana no es solo una nadadora de 1500 metros, sino una académica, activista y pionera que ha transformado la percepción de la discapacidad en el norte del país.