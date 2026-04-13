Diana Chávez nadará su última competencia en honor a su legado y a Brownie

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La para-atleta nogalense se alista para el Cruce Bahía Alcatraz, una prueba que marcará su despedida y un mensaje de inclusión sin límites

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/04/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 04:45 PM.