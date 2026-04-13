Foro Aduanero IMMEX 2026 fortalece competitividad industrial en Nogales

En un esfuerzo conjunto por consolidar la competitividad de la industria en la frontera, la Asociación de Maquiladoras de Sonora, Index Nogales y la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales llevaron a cabo con éxito el Foro Aduanero IMMEX 2026. El evento, realizado el pasado 9 de abril, reunió a más de 100 especialistas, gerentes de planta y autoridades para abordar el complejo panorama normativo que enfrenta el sector este año.
Desde la perspectiva de frente unido ante los retos de 2026, Genaro Vecerra, director ejecutivo de Index Nogales, indicó que la industria maquiladora se mantiene como el motor económico de la región, lo que exige una preparación rigurosa ante los fuertes cambios implementados por las autoridades fiscales.
Estamos trabajando de la mano con la Asociación de Agentes Aduanales para beneficio de nuestra membresía, asegurando que cada empresa cumpla cabalmente con las normas vigentes, señaló Vecerra, en enfatizar el liderazgo y gestiones del Presidente de Index Nogales Daniel Rivera.
La perspectiva internacional fue aportada por Fernando Sandoval, quien expuso los cambios en la aduana estadounidense, particularmente en lo referente a los aranceles de la Sección 232 e IEEPA, proporcionando a los asistentes una visión clara de los impactos estratégicos en la cadena de suministro.
Con la premisa del compromiso con el cumplimiento, el evento cerró con un panel de expertos donde participaron figuras clave como Gabriel Corella, Javier Freig y René Vidal. En este espacio se enfatizó que el cumplimiento aduanero ya no es solo una obligación administrativa, sino una ventaja competitiva esencial para la permanencia de las empresas IMMEX en los mercados globales.
Con la realización del Foro IMMEX 2026, Index Nogales reafirma su compromiso de guiar a sus agremiados a través de los desafíos regulatorios, al promover una cultura de cumplimiento y colaboración que garantiza la fluidez y seguridad de las exportaciones en una de las fronteras más dinámicas de México; en espera del siguiente foro de Index Nacional previsto para mayo próximo.