Foro Aduanero IMMEX 2026 fortalece competitividad industrial en Nogales

...

Especialistas y autoridades analizaron cambios normativos y retos del comercio exterior para el sector maquilador

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/04/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 04:58 PM.