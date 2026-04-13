Localizan restos de mujer sobre vías del tren en Nogales

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El hallazgo se registró al sur de la ciudad; autoridades investigan la identidad de la víctima

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/04/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 04:26 PM.