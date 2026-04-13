Localizan restos de mujer sobre vías del tren en Nogales

Los restos del cuerpo de una mujer fueron localizados por las autoridades esparcidos sobre las vías del tren a la altura del puente que conduce al nuevo Hospital del Seguro Social ubicado al sur de Nogales, Sonora.
Se informó que alrededor de las 23:00 horas del domingo un maquinista del tren informó al 911 sobre la presencia del cuerpo de una mujer, que se encontraba sobre las vías a la altura de dicho puente.
En el lugar agentes municipales localizaron una extremidad (Cabeza) y 400 metros al sur, sobre el mismo tendido férreo fue localizado el resto del cuerpo, desmembrado, siendo las zonas aseguradas.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense quienes levantaron evidencias del trágico accidente y finalmente ordenaron que los restos fueran llevados a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.
Se hace mención que por apariencia dichas autoridades consideran que podría tratarse de una persona en condición de calle, hasta el momento se desconoce la identidad y cualquier otro dato general de la finada.