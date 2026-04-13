Mujeres al 100 reúne a familias en jornada de convivencia en Terrazas

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Más de 80 asistentes participaron en actividades recreativas y formativas en el marco del Día del Niño

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/04/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 03:28 PM.