Mujeres al 100 reúne a familias en jornada de convivencia en Terrazas

Más de una treintena de mujeres y medio centenar de niños de la colonia Terrazas en Nogales, Sonora, disfrutaron de los juegos interactivos y de pláticas formativas en la Tarde de Café celebrada por Mujeres al 100.
La coordinadora en Nogales de este programa Angélica Burgos Garay, presidió el encuentro con las familias de este fraccionamiento, como parte de las actividades que se llevan a cabo durante el mes de abril.
Aquí en esta colonia arrancamos nuestro programa de actividades para Abril…en conmemoración del Día del Niño, por lo que empezamos primero con la Reta de Barrio y ahora, las Tarde de Café, explicó.
Este programa consiste en partidos de balompié y de baloncesto entre grupos deportivos de niños y jóvenes, destacó, quienes juntos con sus padres de familia toman parte de una tarde de competencia y de convivencia.
Ahora nos reunimos con las mujeres y mientras sus niños participan en una serie de actividades… nosotros jugamos a la lotería nogalense y convivimos y compartir la filosofía de Mujeres al 100, destacó.