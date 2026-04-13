Nogales vibra con función internacional de boxeo y lleno total

Nogales se consolidó como una de las plazas más importantes para el boxeo internacional, tras la exitosa función estelarizada por el orgullo fronterizo Aaron Alameda, con un gimnasio municipal que registró un lleno total y donde la afición se volcó en apoyo a los pugilistas en una noche que destacó por el alto nivel competitivo, en encuentros organizados por una promotora internacional y el apoyo logístico del gobierno de la ciudad.
El encuentro principal registró una guerra deportiva entre el nogalense Aaron Alameda contra el colombiano Yehison Cuello, en un choque de estrategias y poder, en donde el fronterizo demostró su experiencia y técnica frente a un rival que nunca dejó de presionar, logrando imponer condiciones y conectar golpes con mayor contundencia para el disfrute de miles de espectadores que corearon su nombre durante todo el combate.
En el duelo coestelar, se encontraron los puños del orgullo de Los Mochis, Rosario “Pinocho” Sánchez, y el de Obregón, Sonora, Mario Valenzuela, en donde ambos peleadores protagonizaron un intercambio constante de metralla desde el primer asalto, dejando claro que el objetivo era el espectáculo, levantando las manos al final Sánchez, quien en todo momento hizo gala de su explosivo boxeo que dobló en los primeros rounds a Valenzuela.
Uno de los momentos más significativos fue el debut profesional de la joven nogalense Perla Páez, quien a sus 19 años dio el salto al boxeo de paga con una actuación sólida. La joven pugilista cuenta ya con una destacada trayectoria en el terreno amateur, por lo que se impuso ante su rival Alejandra Marrufo, del pueblo mágico de Magdalena de Kino, confirmando que el semillero deportivo de la ciudad sigue rindiendo frutos.
En cuestión de infraestructura, el evento estuvo a la altura de las grandes arenas de Latinoamérica y el mundo, contando con una logística de seguridad que permitió un ambiente 100% familiar tanto dentro como fuera del recinto, ya que, además de la función principal, el Instituto Municipal del Deporte habilitó un FanFest aledaño con pantallas gigantes para que cientos de aficionados que no lograron ingresar pudieran disfrutar de las transmisiones en video de cada una de las peleas.
Con esto, la ciudad reafirmó su capacidad para albergar eventos de talla mundial que son seguidos por millones a través de cadenas internacionales, por lo que este saldo positivo en lo deportivo demostró que Nogales es tierra de campeones y una sede de respeto para el deporte de los puños.