Nogales vibra con función internacional de boxeo y lleno total

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Aarón Alameda encabezó una noche de alto nivel ante Yehison Cuello, consolidando a la ciudad como sede clave del pugilismo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/04/2026 12:34 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 12:41 PM.