Refuerza FGJES coordinación con colectivos de búsqueda en el norte de Sonora

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Autoridades sostuvieron reuniones en Nogales y Magdalena de Kino para mejorar acciones de localización e identificación de personas desaparecidas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/04/2026 12:32 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 12:34 PM.