Refuerza FGJES coordinación con colectivos de búsqueda en el norte de Sonora

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo reuniones de trabajo y acciones de acompañamiento con miembros de colectivos de buscadoras en la frontera de Nogales y el municipio de Magdalena de Kino, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y optimizar las acciones de búsqueda en la región Norte y Noroeste de la entidad.
A través de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Dirección General para la Investigación de Homicidios Dolosos y Casos de Personas Desaparecidas, la Dirección General de Servicios Periciales, además de la Delegación Norte de FGJES y comandantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se dio atención a los colectivos presentes.
En las diferentes reuniones los directivos reiteraron a los integrantes de los colectivos el compromiso de mantener un diálogo permanente, abierto y respetuoso, garantizando una atención integral a sus planteamientos y necesidades.
En el municipio de Nogales, durante los días jueves y viernes, se llevaron a cabo jornadas de atención en las instalaciones de la Fiscalía, en las que se brindó acompañamiento directo a diversos colectivos, entre ellos: “Madres Buscadoras de Nogales”, “Buscando Corazones”, “Buscadores de la Frontera Nogales”, así como el colectivo “Somos la Voz de los Desaparecidos”.
Durante las mesas de trabajo se proporcionó información técnica y especializada sobre los procesos de identificación forense, particularmente en lo relativo a los mecanismos de reconocimiento de restos humanos y la temporalidad de dichas diligencias, con el propósito de brindar certeza, transparencia y acompañamiento institucional.
De manera particular, el día 9 de abril se sostuvo una jornada de atención en las instalaciones del Ayuntamiento de Magdalena de Kino, donde se brindó acompañamiento directo a familiares vinculados a carpetas de investigación por personas desaparecidas.
En este espacio, las principales inquietudes se centraron en conocer los avances de las indagatorias, así como en la solicitud de confrontas directas para la posible identificación de personas. Además, se abordaron temas relacionados con las condiciones de seguridad para el desarrollo de las jornadas de búsqueda.
La FGJES informó que continúa trabajando en la programación y ejecución de dichas acciones, las cuales se realizan en coordinación con otras instancias de seguridad pública, además del acompañamiento de Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.
Como resultado del diálogo interinstitucional, se establecieron acuerdos orientados a fortalecer la colaboración, optimizar los mecanismos de atención y garantizar el seguimiento puntual, ágil y eficaz de las carpetas de investigación relacionadas con personas desaparecidas en la región.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con las familias y colectivos, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la atención digna a las víctimas indirectas y el acceso efectivo a la verdad y la justicia.