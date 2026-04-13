Regreso a clases en Nogales transcurre sin incidentes y con vigilancia

Regresan a clases miles de estudiantes sin contratiempos bajo la vigilancia en entradas y salidas de elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales, Sonora.
El Comandante y Jefe de Tránsito Eliceo, Estrada Muñiz argumentó que las acciones preventivas están preparadas y desde muy temprano dieron inicio cubriendo las diferentes zonas escolares principalmente aquellas que están cercanas a calles y avenidas concurridas.
A partir de hoy lunes se reinician las clases en los diferentes planteles, de prescolar, primaria, secundaria y preparatorias con un inicio hasta ahorita gracias a Dios bien, no hemos tenido ningún accidente, con ningún alumno ninguna criatura, estamos visitando los diferentes planteles hay bastante alumnado, estamos prestando el servicio y al pendiente que no se suscite ningún accidente, explicó Estrada Muñiz.
Ya tenemos el calendario escolar con sus horarios matutinos y vespertinos de las escuelas públicas que les corresponden darles el apoyo desde en la mañana y ahorita en la salida y viceversa, los del turno de la mañana se presentó sin incidentes hasta el momento, indicó.
Siempre tengamos en mente donde están los planteles educativos verdad, en diferentes colonias de la ciudad para tener la precaución de pasar con baja velocidad porque hay muchas personas muy irrespetuosas muy majaderas que viendo zona escolar no respetan el límite de velocidad y les pedimos por favor respeten las zonas escolares, concluyó.