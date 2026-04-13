Torneo Rotario reúne a 114 jugadores en evento binacional de golf

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El encuentro en Arizona destacó por su nivel deportivo y su impacto social en beneficio de programas comunitarios en Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/04/2026 12:44 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 12:48 PM.