Torneo Rotario reúne a 114 jugadores en evento binacional de golf

El campo Canoa Ranch, en Arizona, sirvió como escenario este sábado 11 de abril para recibir el torneo de Golf de Club Rotarios Nogales Industrial 2026, un evento binacional que logró reunir a 114 jugadores de los sectores industriales y comerciales de Sonora y Arizona, mismo que ha logrado consolidarse en uno de los encuentros deportivos y sociales más esperados del año en la región.
Más allá de la competencia en las categorías A y B, el éxito de la jornada fue el resultado del arduo trabajo de los miembros de Rotarios, con una experiencia de primer nivel, donde la atención personalizada fueron el sello distintivo de la agrupación.
El esfuerzo de los socios rotarios se reflejó en una calidad logística, así como la cantidad de premios, resultado directo de su gestión ante patrocinadores de todos los sectores de la sociedad, todo con el objetivo de que se reúna la mayor cantidad de recursos para el beneficio de los programas de ayuda que se traducen en un impacto positivo en la sociedad nogalense.
En lo deportivo, la precisión de los jugadores fue recompensada con premios de 500 dólares para los ganadores del tiro más cercano al hoyo, mientras que también se destacó la potencia con la presea al “longest drive”, además de que dentro de las rifas los jugadores obtuvieron atractivos regalos sumando a la experiencia de la competencia, promoviendo también una sana rivalidad.
Sin embargo, uno de los puntos centrales de la competencia fue la convivencia, ya que el ambiente propicia el acercamiento entre empresarios y lideres de la comunidad, por lo que con esto el Club Rotario Nogales Industrial, demostró su capacidad de convocatoria, por encima de cualquier marcador fortaleciendo la comunidad fronteriza.
Al finalizar la jornada, el impacto del torneo sin duda trascenderá el green, ya que lo recaudado permitirá al club dar continuidad a programar vitales como la rehabilitación de mesabancos escolares, la detección oportunidad de enfermedades renales en primarias y el apoyo al banco de pañales para adultos mayores, entre otros, lo que con la dedicación de sus miembros continuará siendo un factor positivo en la comunidad.