Vandalizan monumento a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Nogales

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El busto amaneció con pintura roja simulando lágrimas; autoridades analizan su restauración

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/04/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 13/04/2026 05:05 PM.