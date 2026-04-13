Vandalizan monumento a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Nogales

El monumento erigido en honor a Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicado en la plaza que lleva su nombre en esta ciudad fronteriza, fue blanco de actos vandálicos recientemente. La efigie del político sonorense amaneció con marcas de pintura roja que simulan lágrimas de sangre, un hecho que ha causado consternación entre los ciudadanos que frecuentan este espacio público en Nogales, Sonora.
El busto del ex candidato presidencial, quien fuera asesinado en Lomas Taurinas en 1994, presenta estas manchas en descenso desde sus ojos, que alteran la imagen de uno de los símbolos más representativos de la plaza. Este espacio no solo es un punto de reunión local, sino un sitio de homenaje constante a su legado, decorado con frases emblemáticas como “Yo veo un México con hambre y sed de justicia”.
La plaza Luis Donaldo Colosio fue consolidada gracias al impulso de la iniciativa privada y de la comunidad nogalense para honrar al político originario de Magdalena de Kino; sin embargo, este tipo de agresiones al patrimonio urbano ponen en evidencia la falta de civismo de algunos sectores.
Hasta el momento, se desconocen la identidad de los responsables de estos daños, no obstante, las autoridades correspondientes ya analizan el procedimiento para la restauración del monumento. Cabe destacar que la zona cuenta con cámaras de seguridad instaladas, las cuales serán fundamentales para determinar qué fue lo que sucedió y tratar de identificar a los involucrados.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los mecanismos para la limpieza y recuperación de la estatua, a fin de devolverle su estado original. Mientras tanto, el reporte ciudadano y la vigilancia en los espacios públicos de Nogales se mantienen activos para prevenir nuevos incidentes de esta naturaleza.