Árbol de la Esperanza: el santuario de quienes buscan a sus desaparecidos

En la intersección del asfalto cotidiano y el tránsito incesante de la frontera, se erige un monumento vivo que desafía al olvido. No es de mármol ni de bronce, sino de ramas, hojas y cientos de rostros que aguardan el regreso a casa. Se trata del “Árbol de la Esperanza”, un espacio que se ha convertido en el epicentro del dolor, pero también de la resistencia de colectivos de búsqueda en el Estado.
Desde la perspectiva de contar con un santuario en la urbe, lo que a simple vista parece un árbol de ornato en la plaza pública Luis Donaldo Colosio, revela tras una mirada cercana una realidad estremecedora. De sus ramas no solo cuelgan hojas; penden esferas de cristal, corazones de cartón y fichas de búsqueda plastificadas para resistir el sol y el viento fronterizo.
Cada elemento tiene un nombre y una historia truncada, como el de Ángel Abraham Romero Rivera, desaparecido el 25 de julio de 2025; de Alfonso David López Soto, que se resiste al olvido desde 2018; de Mario Nathaniel Martínez, cuyo rostro sonríe desde un marco en forma de corazón o de Eduardo Armando González, joven de mirada fija que hoy es buscado incansablemente por sus familiares.
La voz de las familias se manifiesta desde el tronco y entre las ramas, con carteles escritos a mano lanzan preguntas que aún no tienen respuesta: “Si sabes algo, habla. Una madre merece saber dónde los dejaron”, reza uno de los mensajes en blanco que ondea con el paso de los vehículos.
Para los colectivos como Buscadoras de la Frontera Nogales, este árbol es más que una protesta; es un punto de convergencia. Aquí, las familias que han perdido a un ser querido encuentran un espacio de solidaridad donde su tragedia no es invisible; el mensaje es claro, no buscan culpables, solo quieren traer a sus tesoros de vuelta.
Este árbol es el recordatorio de que aquí falta alguien, cada esfera es una promesa de que no dejaremos de buscar, comentó una de las integrantes del colectivo, al aducir que frecuentemente acuden al sitio a observar las fotografías, que están a ojos de la ciudadanía.
En una ciudad de paso, donde todo parece efímero, estos rostros colgados en las ramas exigen permanencia, donde el árbol no solo da sombra, hoy da voz a quienes el silencio ha intentado borrar, convirtiéndose en el refugio espiritual de quienes, con pala en mano y el corazón en un hilo, siguen buscando una señal en el horizonte sonorense.