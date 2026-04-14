Ayuntamiento de Nogales impulsa cruce internacional que marcará el adiós de Diana Chávez

En un acto que combina la nostalgia del retiro con el vigor de la inclusión deportiva para Diana Chávez, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto del Deporte de Nogales, anunció oficialmente la XIX edición del Cruce Alcatraz a Bahía de Kino, en nado a mar abierto, prevista para el próximo domingo 17 de mayo.
Este año, la competencia no solo adquiere un carácter internacional con nadadores de Europa y Sudamérica, sino que rinde un histórico homenaje a la para-atleta nogalense Diana Chávez, quien elegirá las aguas del Mar de Cortés para despedirse formalmente de la disciplina de aguas abiertas, al dejar un legado imborrable de resiliencia y salud mental para la frontera.
El evento Cruce de Alcatraz en Bahía de Kino 2026 se consolida como un reto internacional de superación personal, esta edición es histórica al llevar el nombre de la para-atleta nogalense Diana Chávez y de Carlos Iberri, además de marcar el retiro oficial de Diana de las competencias de aguas abiertas, con un homenaje también a su binomio “Brownie”, que fue su perrita de servicio, la primera con certificación oficial.
Se contempla el inicio a las 06:00 horas con salida en pangas hacia la Isla Alcatraz, con meta en Playa de las Toninas, en Bahía de Kino, con el reto de una distancia oficial del cruce principal de bahía a mar abierto por 1,600 metros y 400 metros para categoría de novatos y principiantes a la orilla de la playa.
Con el apoyo del Gobierno de Nogales, el director del Instituto del Deporte Marco Alonso Martínez Rodríguez, anunció respaldo total para deportistas locales que decidan sumarse y participa, al disponer transporte gratuito con salida el sábado 16 de mayo a las 10:00 horas desde la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses.
Se notificó también la participación una vez más de don Miguel Cuevas Lozano, quien, a sus 85 años de edad, se ratifica como fuente de inspiración para este emblemático cruce de bahía, quien no solo es parte del comité organizador del evento, junto a Gonzalo Rocha, sino que realizará el cruce nuevamente, al demostrar que la edad no es una barrera para la disciplina deportiva.
Como parte de la seguridad y logística marítima, para garantizar un saldo blanco como ha ocurrido en los 19 años anteriores, se contará con boyas obligatorias para todos las y los nadadores, además de vigilancia con apoyo de Capitanía de Puerto, Bomberos, Rescate Acuático, Cruz Roja y 20 kayaks voluntarios, con seis lanchas que realizarán el traslado de los nadadores de la playa hacia la Isla de Alcatraz antes del inicio.