Ayuntamiento de Nogales impulsa cruce internacional que marcará el adiós de Diana Chávez

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La para-atleta nogalense dirá adiós a las aguas abiertas en una edición internacional del evento

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/04/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 04:23 PM.