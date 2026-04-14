Dos homicidios en menos de 24 horas sacuden a Nogales

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Un hombre fue ejecutado en la colonia Del Valle y otro hallado sin vida en Fovissste 1

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/04/2026 05:13 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 05:17 PM.