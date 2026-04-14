Dos homicidios en menos de 24 horas sacuden a Nogales

Una persona fue ejecutada a balazos al ser sorprendido por sujetos armados en calles de la colonia Del Valle en horas de la noche del pasado lunes en Nogales, Sonora.
En otro caso un hombre fue localizado sin vida con signos de violencia al interior de su domicilio en la colonia Fovissste 1 de esta frontera.
El primer caso fue documentado minutos después de las 22:30 horas cuando vecinos de la calle Alfonso Acosta reportaron al 911 las detonaciones de armas de fuego y la presencia de una persona herida.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primer respondientes y personal de los diferentes niveles de gobierno en “código rojo”, quienes localizaron tendido en dicha rúa a la víctima quien al ser revisada por los paramédicos de la Cruz Roja determinaron que ya no contaba con signos vitales.
En el lugar de los hechos trascendió que el finado presento impactos de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo conocido en el lugar como alias “el Cris”.
Dichas autoridades acordonaron el área y varias calles a la redonda hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense, quienes levantaron casquillos percutidos y el resto de las evidencias, para luego ordenar que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local continuando con los trabajos de ley.
Dijo que al darse cuenta que la puerta se encontraba sin seguro, ingresó al domicilio encontrando a su amigo en la cama con lesiones en la cabeza y tendido en sangre, por lo que salió del domicilio para pedir ayuda para que informaran de la situación al 911.
Al domicilio arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que la persona no presentaba signos vitales, dando aviso de lo anterior al departamento de Servicios Periciales y a los Agentes Ministeriales de Investigación Criminal, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes de ley.
Cabe mencionar que con estos hechos se contabilizaron dos homicidios violentos más en esta frontera en menos de 24 horas.