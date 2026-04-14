Inspeccionan narco túnel en Nogales con apoyo de autoridades de EE.UU.

Personal de la Fiscalía General de la República FGR en coordinación con autoridades norteamericanas realizaron una inspección al interior y los alrededores del domicilio donde fue asegurado un narco túnel en días anteriores en Nogales, Sonora.
Este hecho se documentó en horas de la mañana cuando agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal de la FGR Nogales arribaron al lugar en compañía de al menos tres agentes norteamericanos quienes con tecnología realizaron la inspección del inmueble ubicado en la esquina de la avenida Internacional e Ingenieros de la colonia Centro de esta frontera.
Se pudo documentar que la zona fue escaneada y medida por parte de las autoridades mencionadas quienes realizaron un acordonamiento de la zona cerrando el tráfico vehicular de la avenida y al menos dos calles a la redonda.
Luego de varias horas de inspección el área quedo asegurada por los elementos estatales. Cabe mencionar que hasta el momento ninguna autoridad ha emitido alguna información oficial al respecto.
Sin embargo, se presume que dichas acciones están encaminadas en localizar del lado americano la salida del túnel y el saber hacia dónde llega exactamente del lado americano, además de que se contemple al cierre o sellado total de dicha excavación.
En su momento se informó que el pasado miércoles 8 de abril autoridades federales norteamericanas y mexicanas realizaron un operativo coordinado en ambos lados de la frontera en búsqueda de este narco túnel.
Al día siguiente durante la tarde del jueves el Gabinete de Seguridad de México informó sobre los resultados del hallazgo que se acreditaron a trabajos de inteligencia, en una operación coordinada con Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Defensamx, Guardia Nacional y SSPC Sonora.
Se informó que en el lugar se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Nogales, Arizona, Estados Unidos.
También se dijo que en el inmueble fue sorprendido y detenido un sujeto vinculado en actividades de contrabando y tráfico de personas, donde aseguraron cartuchos útiles para armas de fuego.
Se espera que en los próximos días dichas autoridades informen sobre las acciones que tomaran para cancelar dicha excavación y algún avance en cuanto al deslinde de responsabilidades que podrían involucrar al actual propietario de dicho domicilio.