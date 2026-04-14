Inspeccionan narco túnel en Nogales con apoyo de autoridades de EE.UU.

...

FGR y agencias estadounidenses realizaron escaneo del inmueble para ubicar la salida del túnel

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/04/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 05:10 PM.