Inversión sin precedentes buscaría transformar garita DeConcini

...

El proyecto contempla una inversión de hasta 2 billones de dólares y podría iniciar en 2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/04/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 04:35 PM.