Inversión sin precedentes buscaría transformar garita DeConcini

La modernización de la Garita Dennis DeConcini se perfila como el proyecto de infraestructura fronteriza más ambicioso y costoso en la historia reciente de Estados Unidos, con una inversión estimada de entre 1.5 y 2 billones de dólares. Así lo informó Joshua Rubin, presidente de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa Cruz, en Arizona, tras su reciente gira de trabajo por Washington, D.C.
Durante su participación en la Junta Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos, Rubin destacó que la urgencia del proyecto radica en que las instalaciones actuales han sido declaradas obsoletas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con la confianza plena en el Gobierno Federal de Estados Unidos para su continuidad e inicio de la obra a partir del 2027.
Para todos los temas cuando estamos hablando de los puertos fronterizos entre México y Estados Unidos, hacen una junta al menos una vez al año; es la Junta Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos. Genera grupos desde Tijuana hasta Reynosa, o San Diego hasta Brownsville, que van juntos hablando de los proyectos que ellos tienen, dijo.
Para todos los temas cuando estamos hablando de los puertos fronterizos entre México y Estados Unidos, hacen una junta al menos una vez al año; es la Junta Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos. Genera grupos desde Tijuana hasta Reynosa, o San Diego hasta Brownsville, que van juntos hablando de los proyectos que ellos tienen, dijo.
Están hablando con el Departamento de Estado, con CBP, con GSA (que es la empresa que construye los puertos fronterizos para Estados Unidos), también está la Secretaría de Relaciones Exteriores, Aduanas, el SEDENA del lado mexicano, todos están ahí presentes para escuchar más, agregó.
Están hablando con el Departamento de Estado, con CBP, con GSA (que es la empresa que construye los puertos fronterizos para Estados Unidos), también está la Secretaría de Relaciones Exteriores, Aduanas, el SEDENA del lado mexicano, todos están ahí presentes para escuchar más, agregó.
EL DESAFÍO DEL AGUA: UN LLAMADO A LA INVERSIÓN EN NOGALES, SONORA
Uno de los puntos críticos discutidos en la capital estadounidense no es solo la construcción, sino la gestión ambiental compartida, ya que, a decir de Joshua Rubin, debido a la ubicación geográfica de la garita en el punto más bajo de la cuenca, las inundaciones y el flujo de aguas negras desde Nogales, Sonora, representan un riesgo de salud y operatividad.
Lo que vamos a empezar a pedir a México es que no invierta en su puerto, sino en áreas para detener el agua; que guarde su cartera para proyectos que impidan que el agua fluya con tanta fuerza hacia la garita, explicó Rubin.
Lo que vamos a empezar a pedir a México es que no invierta en su puerto, sino en áreas para detener el agua; que guarde su cartera para proyectos que impidan que el agua fluya con tanta fuerza hacia la garita, explicó Rubin.
Parte de eso es controlar el agua, no que pare de fluir, pero que no fluya tan recio porque también causa problemas con las tuberías pluviales de Nogales, Sonora. No es agua limpia, es agua muy sucia del baño que cruza ahí, tienes los carros, nosotros cruzamos diariamente, los oficiales de ambos lados parados en ese tipo de agua que no es el mejor lugar para estar, y tenemos que tratar de proteger esa área no solo para los americanos, sino para todos los que estamos cruzando, indicó.
Parte de eso es controlar el agua, no que pare de fluir, pero que no fluya tan recio porque también causa problemas con las tuberías pluviales de Nogales, Sonora. No es agua limpia, es agua muy sucia del baño que cruza ahí, tienes los carros, nosotros cruzamos diariamente, los oficiales de ambos lados parados en ese tipo de agua que no es el mejor lugar para estar, y tenemos que tratar de proteger esa área no solo para los americanos, sino para todos los que estamos cruzando, indicó.
En la comparativa de magnitud para dimensionar la escala del proyecto, comparó la inversión con la de la garita de San Ysidro, en California, la cual costó aproximadamente 800 millones de dólares, al precisar que el proyecto de la DeConcini duplicaría esa cifra, convirtiéndose en la obra portuaria más cara para el gobierno de Estados Unidos a nivel global.
SITUACIÓN EN GARITA MARIPOSA
Respecto al cruce comercial y la posible expansión de carriles SENTRI en la Garita Mariposa, el funcionario aclaró que, aunque es una necesidad, el espacio es limitado con apenas 10 metros disponibles y el costo de abrir una sola puerta adicional oscilaría entre los 25 y 50 millones de dólares debido a las complicaciones del terreno.
Hizo un llamado a la unidad binacional para agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera que afectan a miles de ciudadanos diariamente, al asumir que la única manera de lograr esto es que México y Estados Unidos caminen juntos en este proyecto.