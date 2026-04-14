Nogales recibirá inversión federal para nuevas canchas y rehabilitación deportiva

Nogales contará con una importante inversión federal para el fortalecimiento de su infraestructura deportiva, de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, tras confirmar la llegada de recursos de la SEDATU para la construcción de dos nuevas canchas de futbol y la rehabilitación de cuatro campos ya existentes en la ciudad.
El anuncio del munícipe se dio tras la reunión que se realizó en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, en donde se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Vega Rangel, y el gobernador de nuestra entidad, Alfonso Durazo Montaño, donde Nogales fue incluido en un grupo de municipios que serán beneficiados por este proyecto de construcción mediante la gestión del Gobierno del Estado de Sonora.
Pues a eso fuimos a firmar, a entregarle los proyectos y todo el protocolo que requiere para hacer la gestión. Yo aproveché también para platicar con la secretaria y se dio el momento y la oportunidad y no la desaproveché, para recordarle ahí sobre las canchas que están de la medida deportiva. Los traía en su mente, en su radar, y sí hay una buena posibilidad que dado en estos ejercicios que van a hacer ellos, pudiéramos también meter las dos canchas de la medida deportiva como rehabilitación, compartió el alcalde.
Bueno, derivado de que ya Nogales se convirtió indudablemente como una plaza boxística, no de expandir el gimnasio, pero sí de buscar otro lugar más grande para que no nos pase que se quede gente desafortunadamente afuera. Sin embargo, previendo eso, nos dimos la tarea de poner una pantalla para que lo pudiera presenciar desde manera digital. Pero sí, sí ya vamos a tener que tomar en cuenta en el próximo evento que sea en un lugar más grande, manifestó.