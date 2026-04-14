Policía neutraliza a hombre armado con machete cerca de primaria en Nogales

Un hombre que agredió a elementos de la Policía y Tránsito Municipal con un machete fue inmovilizado con disparos de arma de fuego por parte de las autoridades a pocos metros de una escuela primaria ubicada en el Centro de Nogales, Sonora.
La acción policial causo reacciones entre comerciantes, residentes, y de cientos de menores estudiantes que en coordinación con sus maestros realizaron los protocolos de seguridad dentro de las aulas educativas.
Se informó que minutos después de las 10:30 horas agentes municipales acudieron a un domicilio de dicho sector en atención a un llamado de violencia familiar al arribar al lugar fueron informados que el agresor había huido, mismo que fue ubicado a través de las cámaras del C5i.
Agentes motociclistas de la policía Preventiva y Tránsito Municipal le cerraron el paso en la esquina de la avenida 5 de febrero y Moctezuma donde lo encontraron con un machete en la mano el cual se negó a tirar.
Ante el riesgo los elementos realizaron los primeros disparos de advertencia, pero el sujeto no soltó el arma, sino todo lo contrario se abalanzó contra los agentes quienes de nueva cuenta lo retiraron con disparos de advertencias sin lograr controlarlo.
Fue al llegar a la calle Mariano Escobedo que agentes en otras unidades ya había cerrado el paso para evitar que siguiera con su fuga hacia el área escolar, donde fue inmovilizado con dos disparos en las piernas realizadas por las armas cargo de agentes municipales que lograron controlar la situación.
El herido aún no identificado por las autoridades fue atendido en el lugar por socorristas de la Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital del Seguro Social ubicado por la misma calle y avenida Álvaro Obregón.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales de la FGJE de Sonora acudieron al sitio a recolectar las evidencias. Hasta el momento se desconoce si al agresor provoco daños o lesiones en el domicilio donde se informó de violencia familiar y se está en espera de mayor información en relación al caso.