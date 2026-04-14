Policía neutraliza a hombre armado con machete cerca de primaria en Nogales

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El sujeto fue herido de bala tras agredir a agentes y poner en riesgo a estudiantes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/04/2026 05:21 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 05:25 PM.