Regresan a clases 45 mil estudiantes en Nogales con saldo blanco

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Autoridades reportan sin incidentes el retorno tras vacaciones gracias a coordinación y vigilancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/04/2026 12:04 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 12:10 PM.