Regresan a clases 45 mil estudiantes en Nogales con saldo blanco

Con saldo blanco en los planteles educativos, alrededor de 45 mil estudiantes de educación básica, preparatoria y escuelas particulares regresaron el lunes a las aulas, luego del periodo vacacional de Semana Santa, informó el director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez.
El funcionario destacó que el retorno a clases se desarrolló sin incidentes de vandalismo ni robos en las escuelas, resultado de la coordinación entre Seguridad Pública Municipal, autoridades estatales y el monitoreo permanente a través del C5 durante los días de asueto.
Desde temprana hora se registró una importante afluencia vehicular en las zonas escolares, en una jornada que transcurrió de manera dinámica y sin contratiempos para la comunidad estudiantil.
Valadez Valdez reconoció que la participación ciudadana fue clave para proteger los planteles durante el periodo vacacional.
Es de reconocerse el esfuerzo que realizan nuestros compañeros de Seguridad Pública, pero también el de la sociedad. Han hecho un excelente trabajo y agradecemos a los padres de familia y a los vecinos que viven alrededor de las escuelas por reportar cualquier situación irregular, expresó.
Subrayó que el compromiso del gobierno municipal es dar atención inmediata a los reportes que presenten directivos escolares, a fin de garantizar que las instituciones cuenten con las condiciones necesarias para funcionar al 100%.
Finalmente, el director de Educación Municipal exhortó a las y los alumnos a redoblar esfuerzos en esta etapa final del ciclo escolar y a valorar el respaldo de sus familias en su formación académica.También reiteró que la Dirección de Educación Municipal, ubicada en la calle Plutarco Elías, mantiene sus puertas abiertas para trabajar de manera coordinada con el sector educativo en beneficio de la niñez y juventud nogalense.