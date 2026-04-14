Restauran monumento a Colosio tras acto de vandalismo en Nogales

En una acción coordinada para rescatar la imagen urbana y el patrimonio histórico de Nogales, Sonora, se llevaron a cabo labores intensivas de limpieza y restauración en el monumento a Luis Donaldo Colosio, tras una manifestación de vandalismo que simulaba unas “lágrimas de sangre” con pintura roja.
La jornada de limpieza del área se dispuso por parte del Comité Directivo Municipal del PRI, encabezados por su presidente David Chavoya, y representantes de la Fundación Colosio Nogales, dirigidos por Braulio Sánchez, quienes se sumaron a detallado para asegurar la restauración total del busto, luego de otra intervención previa, sin poder establecer quiénes la realizaron.
Durante el operativo, David Chavoya lamentó el estado en el que se encontraba el monumento, calificándolo como un acto “vergonzoso y triste”, al mencionar que, más allá de las críticas, la labor del partido es proponer y ejecutar soluciones: “Es nuestra obligación como ciudadanos y como priistas cuidar este emblema que representa tanto para la historia política de México”, señaló.
Por su parte, Braulio Sánchez hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a las autoridades municipales, al denunciar que la plaza ha sido utilizada indebidamente como baño público y señaló fallas en el sistema de video vigilancia de la zona.
Nos percatamos de que la cámara de seguridad que debería vigilar el monumento está apuntando hacia el suelo, necesitamos que el personal asignado a esta zona realmente cumpla con su trabajo, enfatizó el presidente de la Fundación Colosio.