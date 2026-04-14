Restauran monumento a Colosio tras acto de vandalismo en Nogales

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PRI y Fundación Colosio realizaron labores de limpieza y llamaron a reforzar el civismo ciudadano

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/04/2026 02:40 PM.
En Nogales y editada el 14/04/2026 02:42 PM.