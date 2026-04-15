Atemorizan menores armados con machetes en secundaria de Nogales

Un grupo de adolescentes que portaban en sus manos “machetes” arribaron a las inmediaciones de la escuela secundaria General número III ubicada en la colonia Jardines de la Montaña en Nogales, Sonora, donde discutieron con otros menores causando temor entre los residentes del lugar y el estudiantado.
De acuerdo con la información proporcionada en torno al caso fue alrededor de las 13:15 horas cuando entre cuatro y cinco jóvenes evidentemente menores de edad, que portaban dichas armas punzocortantes, (machetes y cuchillos), arribaron a la entrada de la escuela generando temor entre los residentes y estudiantes del plantel.
En el momento un particular captó un video que circula en redes, señaló que realizó el llamado al 911, y momentos después arribó al lugar una unidad policiaca, no logrando la detención de ningún involucrado, ya que lograron huir del lugar momentos antes.
Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce si los involucrados son alumnos del plantel o personas ajenas a la institución.
Este tipo de conductas ha comenzado a generar preocupación entre la ciudadanía, ya que no es la primera vez que se reporta la presencia de grupos de menores portando machetes en distintos sectores y colonias de Nogales, donde el sector de La Mesa y el antes mencionado están entre los focalizados por dicha acción.
Cabe mencionar que el pasado lunes agentes municipales tuvieron que inmovilizar casi frente a una escuela primaria en la colonia Fundo Legal a un hombre con disparos de sus armas de cargo al portar y atacar a los agentes con un machete, luego de que este se diera a la fuga tras protagonizar un acto de violencia familiar.