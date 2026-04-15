Atemorizan menores armados con machetes en secundaria de Nogales

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El hecho quedó grabado en video y generó preocupación entre la comunidad educativa y residentes del sector

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/04/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 04:29 PM.