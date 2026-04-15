Campaña 'Ponle corazón' recauda 1.5 MDD y ayuda a 400 contribuyentes en Nogales

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La iniciativa “Ponle corazón a tu pago” combina descuentos fiscales con donación de juguetes para la niñez

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/04/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 05:15 PM.