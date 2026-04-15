Campaña 'Ponle corazón' recauda 1.5 MDD y ayuda a 400 contribuyentes en Nogales

Con una recaudación que ya supera el millón y medio de pesos y la atención a más de 400 contribuyentes en apenas una semana, la campaña “Ponle corazón a tu pago de predial” se perfila como un éxito rotundo para las finanzas municipales y la asistencia social en Nogales, Sonora.
La Tesorera Municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, informó que la iniciativa, que vincula el cumplimiento fiscal con el apoyo solidario, se mantendrá vigente hasta el próximo miércoles 22 de abril. El objetivo central, además de la regularización de adeudos, es alcanzar la meta de 1,700 juguetes nuevos y no bélicos que serán distribuidos por el DIF Municipal durante las celebraciones del Día del Niño.
Como parte de beneficios directos a la ciudadanía, la mecánica es sencilla, al precisar que se trata al donar dos juguetes nuevos, en buen estado y que no promuevan la violencia, los ciudadanos acceden hasta un 50% de descuento en el pago del impuesto predial y 100% de descuento en recargos generados, aplicables en cualquier módulo de la Tesorería Municipal.
Queremos cambiarle la cara a la Tesorería; que el ciudadano sepa que sus impuestos se traducen en pavimentación, servicios y beneficios directos para las colonias que más lo necesitan, enfatizó la titular de las finanzas municipales.
Ha sido una muy buena recepción, hemos podido platicar con muchos vecinos, resolver dudas de procedimientos de Tesorería o incluso de otras dependencias, y con gusto los canalizamos. Ha sido una dinámica muy bonita que nos permite acercarnos y que sepan que estamos para resolver sus problemas, estamos muy agradecidos por la excelente respuesta, dijo.