Bajo custodia y hospitalizado agresor que enfrentó a policías con machete

La persona que fue inmovilizada a balazos por agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal continúa recibiendo atención médica en el Hospital del IMSS Bienestar de Nogales, Sonora, donde fue internado por socorristas.
Fuentes oficiales dieron a conocer que dicho agresor quien lleva el nombre Alberto S, “N” de 41 años, originario de esta frontera de Nogales, de quien se dijo cuenta con antecedentes por violencia familiar.
Sobre el caso las autoridades ministeriales detallaron que el hombre se encuentra bajo vigilancia policial y con atención médica diagnosticado estable y bajo el termino de 48 horas para el inicio de su judicialización.
También se dio a conocer que el hombre al momento de los hechos se encontraba bajo los influjos las drogas y que el llamado de emergencias lo realizó su pareja cuando ambos viajaban a bordo de un vehículo sedán Taurus color dorado donde discutieron y el agresor intentó lastimarla con el machete por lo que la mujer llamó al 911.
Fue al conducir sobre la avenida Plutarco Elías Calles a la altura mercado Los Abastos que el sujeto bajo del auto e inició con la fuga y mediante cámara C5i lo ubican a la altura de la calle 5 de febrero con el machete en mano, donde se dio la primera intervención de los agentes municipales.
Continuando con la agresión a las autoridades por la calle Moctezuma hasta la esquina de la calle Mariano Escobedo donde fue inmovilizado.