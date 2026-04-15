Bajo custodia y hospitalizado agresor que enfrentó a policías con machete

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El hombre, herido por disparos tras atacar a agentes municipales, permanece estable y bajo vigilancia en el IMSS Bienestar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/04/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 04:33 PM.