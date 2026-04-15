Detienen a fallido asaltante en gasolinera de la colonia San Carlos

Un fallido ladrón fue detenido por las autoridades luego de que intentara despojar de dinero en efectivo a un despachador de gasolina en una estación ubicada en la colonia San Carlos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 20:10 horas que elementos preventivos acudieron a la gasolinera Chevron ubicado en la calle bulevar Los Nogales de la colonia señalada donde reportaban un robo en progreso.
Una vez en el lugar los agentes fueron abordados por un empleado de la gasolinera quien les señaló a un sujeto que se retiraba del lugar, por lo que procedieron a darle alcance a la altura de un negocio de venta de mariscos de la zona.
Los agentes lograron observar como escondía lo que parecía ser un cuchillo en un área de un transformador de la CFE, mismo que fue asegurado al igual que la persona quien dijo llamarse Jorge L. "N" de 55 años de edad.
El informe detalla que, al regresar a la estación, e l empleado de la gasolinera les informó que la persona detenida momentos antes le exigió el dinero de la venta, amenazando con lastimarlo si no lo hacía, logrando marcar al 911 para pedir ayuda retirándose el presunto delincuente del lugar.
Ante lo sucedido los agentes dieron aviso del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito.