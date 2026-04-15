Detienen a fallido asaltante en gasolinera de la colonia San Carlos

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El sujeto amenazó a un despachador con un cuchillo, pero fue detenido tras huir del lugar sin lograr el robo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/04/2026 04:12 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 04:14 PM.