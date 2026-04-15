Donde la tierra habla: Colectivo y autoridades combinan esfuerzos para buscar a desaparecidos

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Entre varillas, lodo y cenizas, buscadoras recorren la sierra de Nogales en jornadas marcadas por la incertidumbre, el acompañamiento institucional y hallazgos que transforman el silencio en evidencia

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 15/04/2026 12:03 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 12:13 PM.