Grave accidente en la Obregón deja a motociclista y peatón hospitalizados

Un motociclista impactó a una persona que intentó cruzar la avenida Álvaro Obregón sin precaución, ambos fueron internados de emergencias en el nuevo Hospital del Seguros Social donde se encuentran graves de salud en Nogales, Sonora.
Este hecho se documentó minutos después de las 13:00 horas cuando se informó a las autoridades a través del 911 sobre este choque o atropellamiento suscitado sobre dicha avenida a la altura de la plaza Maquina 501.
Elementos de Tránsito Municipal se trasladaron al sitio donde reportaban el accidente de tránsito, localizando en el sitio a un joven tendido en el pavimento inconsciente, al igual que a un masculino de aproximadamente 50 años quien también se encontraba tendido en el suelo.
Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes atendieron a ambos a quienes trasladaron al hospital IMSS Bienestar y Hospital General Zona del IMSS, en la colonia Siglo XXI, donde fueron valorados el conductor de la motocicleta de nombre Luis de 51 años y el peatón de nombre Justin A. "N" de 19 años, con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.
Testigos del lugar manifestaron a las autoridades que el peatón se cruzó por un área no permitida la calle, cortando la circulación del conductor de la motocicleta, lo que provocó el impacto resultando ambos lesionados, lo anterior se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su seguimiento.