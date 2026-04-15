Grave accidente en la Obregón deja a motociclista y peatón hospitalizados

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Un joven que cruzó fuera de zona permitida fue impactado por una motocicleta; ambos resultaron con lesiones de gravedad y permanecen internados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/04/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 04:23 PM.