Index Nogales impulsa educación con histórica recaudación de becas

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El programa logró reunir 148 mil dólares para apoyar a estudiantes de ambos lados de la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/04/2026 05:02 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 05:07 PM.