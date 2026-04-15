Index Nogales impulsa educación con histórica recaudación de becas

Con una visión que trasciende fronteras, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo social a través de su programa de becas, luego de lograr una recaudación histórica de 148,000 dólares destinados a estudiantes de ambos lados de la frontera.
Joshua Rubin, Director del Programa de Becas y del Torneo de Golf de Index Nogales, destacó que este esfuerzo es el resultado de la sinergia entre las empresas globales establecidas en la región y su deseo de retribuir a la comunidad que las acoge.
Para mí, esto significa que hay atención a la comunidad, las maquilas están enfocadas en mejorar y proteger a sus comunidades, ayudándoles a crecer para que tengan vidas mejores, expresó Rubin.
Desde el impacto en los ambos Nogales, el programa ha logrado beneficiar a una población estudiantil considerable, al precisar que, en Nogales, Sonora, se prevé la próxima asignación de becas a aproximadamente 330 hijos de colaboradores de la industria maquiladora, que cursan preparatoria y superior, en fortalecimiento a la economía de las familias.
Rubin explicó que, mientras en México el apoyo se canaliza directamente a las familias de la industria, en el lado estadounidense el criterio es más amplio para incluir a hijos de personas que brindan soporte logístico y de seguridad a la frontera, como personal de CBP, Border Patrol y transportistas.
Desde la premisa que impulsar la educación como motor de cambio, el objetivo primordial es evitar que la falta de recursos económicos frene el talento de jóvenes destacados.
Hay niños sumamente inteligentes que solo necesitan ese estímulo económico para entrar al colegio y seguir su educación para hacer cosas mayores en sus vidas, puntualizó el directivo.