Nogales rompe récord de audiencia y se consolida como plaza internacional del boxeo

Con un récord de audiencia por medio de plataformas y una abarrotada asistencia en el gimnasio municipal “Carlos Hernández Carrera”, Nogales se confirmó como una sede de alto impacto para el deporte internacional durante la reciente función de boxeo estelar, de acuerdo con el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), Marco Alonso Martínez, quien informó lo anterior sobre la cartelera encabezada por el nogalense Aarón Alameda.
Explicó que el éxito mediático del evento fue medido por plataformas internacionales, las cuales proyectaron la imagen de la ciudad a millones de hogares en todo el mundo, con un alcance que se consolidó como el más importante para el entretenimiento deportivo durante el pasado sábado por la noche, tanto en televisión abierta como en sistemas de paga.
Esta información que nos representa HR Media de plataforma televisión Univisión, en coordinación con Box Televisa, rompe récord en más de 6.1 millones de espectadores al mismo tiempo observando la pelea del colombiano Jason Cuello en contra de nuestro nogalense Aarón ‘Tigre’ Alameda, y pues la narración que nos da los expertos en narrativa como el Zar, la Barbie Juárez, Leonardo Riaño de Canal 5 y TUDN, pues nos da una oportunidad muy importante de que Nogales sea un referente a nivel nacional, pero también a nivel mundial y poder proyectar nuestra gran frontera que da arropo pues a muchas personas, indicó Martínez.
Próximamente estaremos anunciando otro evento de esta talla internacional por lo que pues muy contento de ser parte de esta historia y sobre todo seguir empujando para que Nogales siga siendo plaza y que se diga que en Nogales también se pueden hacer cosas buenas, manifestó.
Próximamente estaremos anunciando otro evento de esta talla internacional por lo que pues muy contento de ser parte de esta historia y sobre todo seguir empujando para que Nogales siga siendo plaza y que se diga que en Nogales también se pueden hacer cosas buenas, manifestó.