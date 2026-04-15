Respuesta tiene que ser inmediata: Dante Tavalera

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El Comisionado de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora señala que se trabaja con tecnología y coordinación humana para buscar a las personas desaparecidas

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 15/04/2026 11:44 AM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 12:03 PM.