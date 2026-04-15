Respuesta tiene que ser inmediata: Dante Tavalera

Sonora ha entrado en una fase de fortalecimiento tecnológico y coordinación humana sin precedentes para localizar a las personas desaparecidas, de acuerdo con Dante Noel Talavera Nieblas, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.
El funcionario calificó de *****erróneo***** el concepto de esperar 48 o 72 horas para reportar una desaparición, pues el tiempo es un factor determinante, por lo que bajo el nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda —actualizado en marzo pasado con la representación de Sonora ante la Federación—, la acción gubernamental debe ser instantánea.
La respuesta tiene que ser inmediata, nos tenemos que basar en un protocolo monologado de búsqueda, tiene que ser inmediata la respuesta al momento de una desaparición.
En tecnología estamos hablando de que manejamos inteligencia artificial para la localización, manejamos también vehículos especializados, manejamos radares, manejamos infinidades de maquinaria y esto ha ido creciendo exponencialmente, así como personal altamente capacitado para la búsqueda y sobre todo para acompañar a las familias de nuestras personas que se encuentran lamentablemente desaparecidas y no localizadas.
El comisionado hizo un llamado a la sensibilidad social, recordando que la Comisión opera sin prejuicios acerca de las personas desaparecidas.
Todos tenemos dignidad y todos teníamos un hogar antes y esas personas tienen que regresar a su hogar, afirmó, enfatizando que “nadie tiene derecho a que desaparezca”.
Talavera concluyó solicitando el apoyo de la comunidad para la difusión de las fichas de búsqueda, calificando esta labor conjunta como una actividad “dolorosa, pero llena de dignidad y de esperanza”.