Talento juvenil brilla en encuentro artístico regional en Nogales

Con el objetivo de proyectar las habilidades artísticas y fomentar valores integrales en la juventud, se llevó a cabo la etapa regional de los Encuentros Artísticos y Culturales de la Región 7, donde estudiantes de secundaria de Nogales, Imuris y Magdalena compitieron por un lugar en la fase estatal.
La maestra Ana Cecilia Gómez Ocejo, supervisora general de la Zona 5 de Secundarias Generales, destacó que este evento reúne a diversas zonas escolares, donde se incluyen instituciones Técnicas, Generales y Estatales.
Las y los ganadores de esta jornada tendrán la responsabilidad de representar a la región en el certamen estatal que se celebrará del 10 al 12 de junio en la capital sonorense, Hermosillo.
Respecto a las disciplinas en competencia, el talento juvenil se manifestó en diversas categorías que incluyeron Oratoria y Declamación, Canto y Rondalla, además de Baile Regional.
Esta es una oportunidad muy grande de involucrar a los jóvenes en habilidades artísticas que ya poseen, desde el canto hasta el uso de la guitarra y la declamación de temas originales, señaló Gómez Ocejo, al enfatizar que este es el cuarto año consecutivo que se realizan estas eliminatorias regionales con un éxito creciente.
El apoyo del padre de familia es fundamental, estas materias de arte hablan de la formación de valores y permiten que el alumno crezca emocionalmente, puntualizó.