Talento juvenil brilla en encuentro artístico regional en Nogales

...

Estudiantes de secundaria buscan su pase a la etapa estatal en disciplinas como canto, oratoria y baile

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/04/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 04:58 PM.