Vecino detiene a intruso y lo entrega a la policía en la colonia Mediterráneo

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El sujeto fue sorprendido dentro de un domicilio y retenido por el propietario con apoyo de un vecino, antes de ser entregado a las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/04/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 15/04/2026 04:18 PM.