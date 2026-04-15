Vecino detiene a intruso y lo entrega a la policía en la colonia Mediterráneo

Un residente de la colonia Mediterráneo retuvo e hizo entrega a las autoridades de un sujeto que allanó su domicilio en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 18:11 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Pirineos de la colonia Mediterráneo donde reportaban a una persona retenida por allanamiento de morada.
En el lugar se entrevistaron con José M. de 59 años quien tenía a una persona retenida contra la pared de la cochera, mismo que les manifestó que momentos antes al encontrarse en su domicilio su esposa en hija gritaron ya que se introdujo al interior del domicilio una persona del sexo masculino.
Dijo que con la ayuda de un vecino quien también escuchó los gritos, pudieron retener al invasor haciendo su entrega, identificándose con el nombre de Ángel S. "N" de 43 años, a quien le fueron colocados los candados de mano, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.