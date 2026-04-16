Arte contemporáneo de Nuevo León llega al MUAN

Más de 60 piezas de 6 artistas del estado de Nuevo León vestirán de color, profundidad y simbología las paredes del Museo de Arte de Nogales (MUAN) a partir del viernes 24 de abril, informaron el director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), Nadir Altair del Cid, junto al director del MUAN, Guadalupe Serrano y, de manera virtual, el artista Emir Guerrero y el curador de una de estas exposiciones, Francisco López.
Dentro de la propuesta se podrán disfrutar diferentes acercamientos a temas complejos de la expresión humana, dentro de los cuales, compartieron los expositores, se explorarán la identidad, la transformación personal y social, así como otros de carácter complejo e íntimo, que sin duda dejarán una huella en la experiencia de los asistentes.
Les agradecemos por la propuesta, por la colaboración con Nogales, por venir a mostrarnos lo que tienen para poder expresar o aprender a expresarse en cuanto al arte visual. De igual manera, extendemos nuestro reconocimiento al curador Pancho López, cuya visión y acompañamiento dan sentido y profundidad a esta propuesta artística que hoy presentamos. Este tipo de exposiciones no sólo fortalecen nuestra oferta cultural, sino que también permiten que la ciudadanía se acerque al arte contemporáneo como una herramienta de expresión, identidad y de transformación social, indicó Del Cid.
Este evento comprende un intercambio constante que ha habido entre los artistas nogalenses y los representantes de la ciudad de Monterrey.
Pues con la misma idea, con el mismo propósito de lograr algunos intercambios artísticos y por nuestro lado, tanto del Nogales, del Museo, estamos en la mejor disposición y ahora veremos esta obra, estas exhibiciones que se durará desde el 24 de abril que es la recepción hasta el 2 de junio, que es cuando ya se cerrará la exhibición. La recepción de este evento o de esta exhibición será el 24 precisamente a las 19 horas en el Museo de Arte. La exhibición constará de las dos salas, la sala uno que es como coloquialmente se dice el piso de abajo y la sala dos que es el piso de arriba, el segundo piso, mencionó Serrano.