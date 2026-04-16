Asfalto nuevo en acceso a Sentri de Nogales agiliza cruce y frena extorsiones

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Autoridades destacan mayor fluidez y seguridad en el cruce fronterizo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/04/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 04:26 PM.