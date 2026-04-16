Asfalto nuevo en acceso a Sentri de Nogales agiliza cruce y frena extorsiones

La colocación de asfalto en parte del acceso a la línea Sentri en esta frontera ha mejorado la circulación de la vía hacia el vecino país haciendo el cruce más seguro y la presencia de un elemento en el lugar garantizara la circulación del conductor local en la zona.
El Comandante y Jefe de Tránsito Municipal Eliceo Estrada Muñiz, mencionó que además de lograr una mejor circulación en la zona se logró erradicar con esto a las personas que pedían dinero por estar rellenando los baches con tierra.
Si ha mejorado mucho el ingreso porque se hacían baches, en el camino de tierra mucho polvo ya con esto viene a dar una mejor imagen, mejor y más rápido cruce porque no va el conductor a vuelta de rueda, con mejor comodidad para los que usan esta línea Sentri, explicó.
Se estaba atendiendo con raspado echándole tierra, regando a veces en temporada de verano debido a que se levantaba mucho polvo y se estaba haciendo un habito el ver personas ahí con una pala echando tierra a los hoyos para molestar a las personas, pero con esto ya se evita esos casos, mencionó.
El jefe policiaco también informó que a ciertas horas del día cuando esta línea de cruce crece y rebaza la entrada a la colonia Héroes, no se permitirá que tape la circulación al residente local por lo que habrá un elemento en el lugar coordinando el orden de la fila sin que cierre la circulación a la Ruiz Cortines.
En la entrada de la Héroes se estaba cerrando la corbata, pero ya no lo vamos hacer así porque también los residentes de la Héroes, Buenos Aires y Celaya tienen el derecho de cruzar la vía de la Plutarco Elías hacia la Ruiz Cortines, para ingresar a las colonias por eso tendremos un elemento en ese lugar que al crecer la filas les dará el acceso para que crucen por ahí sin tener que estarlos mandando hasta la calle Ramón Quintero a la Cruz Roja o a la 5 de Febrero lo que no es justo, comentó.