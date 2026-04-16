Buscando Corazones se deslinda de intervención en monumento a Colosio

En un giro a la reciente controversia por la aparición de fichas de búsqueda y “lágrimas de sangre” en el busto de Luis Donaldo Colosio, el colectivo Buscando Corazones en Nogales, liderado por la activista Ramona Ayala Ortiz, emitió un comunicado oficial para deslindarse de dichas acciones, calificándolas como afectaciones al patrimonio de la ciudad.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la agrupación civil fue enfática al señalar que, aunque comparten el dolor y la urgencia de encontrar a sus seres queridos, no avalan los métodos que dañan los monumentos emblemáticos de la frontera.
Nos deslindamos categóricamente de los recientes actos realizados por otros grupos... si bien compartimos la urgencia de la búsqueda, no compartimos las formas que afecten el patrimonio de los nogalenses, dicta el comunicado del colectivo.
Desde una perspectiva de contraste de posturas, este posicionamiento marca una clara división en la narrativa de la protesta social en Nogales, ya que, mientras que la Fundación Colosio, en voz de Braulio Sánchez, manifestó este día su empatía y decisión de mantener el monumento intervenido como un símbolo de “protesta propia”, Buscando Corazones apuesta por un “compromiso institucional” y el respeto a la imagen urbana.
Con este deslinde, queda de manifiesto que el activismo en Nogales no es un bloque monolítico, y que la estrategia de Ramona Ayala Ortiz seguirá enfocada en la colaboración estrecha con las autoridades locales bajo un marco de legalidad y respeto mutuo.