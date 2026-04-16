Buscando Corazones se deslinda de intervención en monumento a Colosio

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El colectivo rechaza actos que dañen el patrimonio, pese a compartir la causa

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/04/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 04:13 PM.