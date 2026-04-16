Colectivo Buscando Corazones mantienen su búsqueda

...

A pesar de los esfuerzos constantes, ninguno de los 35 desaparecidos registrados el año pasado ha sido localizado, lo que lleva al colectivo a sospechar que existe otro sitio de inhumación clandestina sin descubrir en la sierra de Nogales

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 16/04/2026 11:28 AM.
En Nogales y editada el 16/04/2026 11:31 AM.